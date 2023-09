Starfield è solo un buon gioco, per i voti di Famitsu, meglio The Crew Motorfest

Emersi i voti del numero 1817 della rivista Famitsu, dove c'è l'attesissima recensione di Starfield, che secondo la rivista giapponese è solo un buon gioco. Alla fine il gioco di ruolo d'azione spaziale di Bethesda ha preso 34/40, un voto alto ma non altissimo, addirittura inferiore a quello di The Crew Motorfest di Ubisoft, recensito in questo stesso numero con un 35/40. Da notare che si tratta del gioco migliore della settimana.