Among the Trolls annunciato: è un survival in prima persona ambientato nelle foreste finlandesi

Durante lo showcase di 505 Games è stato annunciato Among the Trolls di Forbidden Studios per PC, un survival in prima persona ambientato nelle foreste finlandesi, che mescola realtà e magia.

I giocatori potranno vestire i panni di Alex o Anna, due americani in visita ai loro nonni. I simpatici vecchietti vivono in una baita, nel mezzo di una rigogliosa foresta di alberi giganti. Arrivati sul posto, i due scoprono che la baita è stata abbandonata e che i nonni sono scomparsi. Riusciranno a ritrovarli?

Vediamo il trailer di annuncio di Among the Trolls:

Vediamo le prime immagini di gioco:

Parti per una missione per trovare i tuoi nonni scomparsi e impara a sopravvivere nella natura, dove dovrai affrontare creature sovrannaturali della mitologia finlandese e sopravvivere nella natura animistica di questo mondo. Segui le orme di tuo nonno e scopri il cantore di pietre runiche che è in te. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Among the Trolls, in cui abbiamo scritto:

Among the Trolls dà l'impressione di volersi distinguere dalla massa di survival sul mercato sfruttando un'ambientazione più realistica e affascinante della media, e un approccio più lento e ponderato al genere, rafforzato dalla mitologia finlandese. Si è visto poco, ed è al momento davvero arduo trarre conclusioni, ma chissà che il concept non si riveli vincente. Torneremo indubbiamente sul gioco quando avremo qualcosa di più concreto su cui mettere le mani.

Se vi interessa, Among the Trolls ha già una pagina Steam dove potete inserirlo nella lista dei desideri. Purtroppo la data d'uscita non è stata ancora annunciata.