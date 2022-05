Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di maggio 2022

Microsoft ha annunciato quali saranno i giochi di maggio 2022 dell'Xbox Game Pass, ossia i titoli che saranno lanciati nella seconda metà del mese. Si tratta di una selezione molto ricca, come potete vedere dall'immagine sottostante, che riassume tutte le uscite.

I giochi della seconda metà di maggio 2022 dell'Xbox Game Pass

Leggiamo l'elenco dei giochi:

Come potete leggere si tratta di una selezione molto ampia, che comprende alcune delle uscite più rilevanti di questo periodo, tra indie e tripla A. Segnaliamo in particolare lo sparatutto in prima persona Sniper Elite 5 di Rebellion, che sarà disponibile dal lancio per gli abbonati, e due indie che meritano sicuramente attenzione: Her Story, una delle più grandi opere di Sam Barlowe, e Vampire Survivors, che consentirà anche agli abbonati Game Pass di guidare il mitico Mortaccio.