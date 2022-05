Demon Slayer, il cosplay di Daki di psycoromi è seducente e tagliente

Daki è sicuramente il personaggio che ha più colpito la fantasia dei fan dell'ultima stagione dell'anime di Demon Slayer, come dimostra questo bel cosplay di psycoromi, che rappresenta in modo efficacissimo il suo lato seducente, nonché quello più tagliente, per così dire.

Probabilmente ciò che più ha affascinato di Daki è la sua storia drammatica, che consente di comprendere la vera natura del personaggio. Anche il rapporto con suo fratello deve aver appassionato i fan, visti tutti i risvolti che lo caratterizzano e il contrasto tra i due, che viene appianato nel finale di stagione. Naturalmente bisogna evitare ogni ipocrisia: Daki è anche dotata di una bellezza conturbante, per quanto letale.

La cosplayer psycoromi cerca di riprendere tutti questi aspetti non solo riproducendo le fattezze di Daki, ma anche interpretandola cercando di riprenderne lo spirito, lì dove è possibile farlo con una demone molto potente che ha già ucciso centinaia di esseri umani per cibarsene.

Per il resto vi ricordiamo che è in arrivo la terza stagione di Demon Slayer, che proseguirà le avventure di Tanjiro Kamado, di sua sorella Nezuko e di tutti gli altri personaggi che gli gravitano intorno.