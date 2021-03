Among Us: l'update 2021.2.21 aggiunge la chat veloce e prepara al prossimo grande aggiornamento

Innersloth ha recentemente pubblicato l'update di marzo di Among Us. Questo piccolo aggiornamento porta il gioco alla versione 2021.2.21 e principalmente aggiunge la chat veloce al gioco. Inoltre si tratta di un update propedeutico al prossimo grande aggiornamento, quello che introdurrà una nuova mappa al gioco.

La chat veloce è un sistema per comunicare con gli altri giocatori alternativo alla chat testuale. Questo sistema è stato pensato da una parte per semplificare le comunicazioni e dall'altra per ovviare ai limiti nelle interazioni che i più giovani giocatori hanno.

Come si può vedere dall'immagine postata su Twitter, si tratta di un menù radiale che consente di condividere quello che è successo nel gioco, in maniera semplice e intuitiva, senza per forza passare da chat testuali che soprattutto su console potrebbero essere molto scomode.

Questo tipo di comunicazione è alternativo alla chat testuale, che sarà sempre presente nel gioco. Per quanto riguarda il nuovo aggiornamento, lo sviluppatore dice che presto arriveranno nuove informazioni e che le cose stanno procedendo tranquillamente. Per il momento, però, dovremo ancora attendere prima di scoprire qualcosa di più sulla nuova mappa.

Lo sviluppatore nel frattempo sta lavorando per sistemare i problemi sorti nelle lobby di gioco.