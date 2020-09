Among Us, reclutatori della marina militare USA giocano usando nick razzisti o di pessimo gusto

Alcuni reclutatori della marina militare USA hanno usato dei nickname razzisti, o più in generale di pessimo gusto, nel gioco online Among Us, di cui stavano facendo lo streaming sul loro canale Twitch. L'esercito americano è da tempo attivo sulle nuove piattaforme di streaming per cercare di reclutare nuove leve. In realtà la storia d'amore tra le forze militare USA e i videogiochi è di lunghissima data, ma non è questo il punto della notizia.

Il punto è che i simpaticoni hanno scelto nickname come Japan 1945 o Nagasaki per giocare, con chiaro riferimento al lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Non bastasse ciò, uno di loro è stato chiamato Gamer Word, un chiaro riferimento razzista (è un'espressione usata come sinonimo di "ne*ro"). Probabilmente si tratta di uno scherzo tra commilitoni, visto che il giocatore in questione era un afro americano, ma il fatto che la trasmissione fosse pubblica non ha giocato a loro favore, creando un vero e proprio caso, che si è concluso con la rimozione dei simpaticoni.