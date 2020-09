Steam, Fall Guys ancora in testa nella classifica settimanale dei maggiori ricavi

La classifica dei giochi che hanno prodotto più ricavi su Steam nella settimana conclusasi oggi 13 settembre vede Fall Guys sempre in testa, tallonato però dall'astro nascente Among Us, titolo che ha preso forza grazie agli streamer di tutto il mondo. Indubbiamente stiamo parlando dei veri due fenomeni di questa estate.

In terza posizione troviamo il bellissimo grand strategy Crusader Kings 3, seguito da un'altra stella nascente: Craftopia. Marvel's Avengers, una delle novità più grosse di questo periodo, spunta solo in sesta posizione, mentre Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning si piazza ottavo, segno che più di qualcuno stava aspettando l'edizione rimasterizzata di questo gioco di ruolo d'azione fantasy.

Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica completa di Steam, valida per la settimana conclusasi il 13 settembre 2020: