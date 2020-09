Fortnite: FaZe Jarvis bannato di nuovo, ma si sospetta che fosse tutto organizzato

Circa un anno dopo essere stato bannato per sempre da Fortnite, FaZe Jarvis ha provato a ritornare in gioco organizzando uno streaming su Twitch. Se ricordate, Jarvis fu cacciato via per aver utilizzato un cheat con un account secondario, mostrandolo in video su YouTube.

Jarvis ha annunciato il suo ritorno su Fortnite con un tweet, e durante la trasmissione ha provato a non far individuare il suo nuovo account da Epic Games, oscurando le informazioni visibili a schermo. Non è servito a nulla e dopo quindici minuti è stato bannato in diretta mentre era in un server di Fortnite.

C'è da precisare che Epic Games non ha mai revocato la sanzione a Jarvis, che quindi non poteva aspettarsi una fine diversa.