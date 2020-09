PS5: produrre un'unità costa 600 dollari, secondo l'insider Dusk Golem

Secondo l'insider Dusk Golem produrre PS5 costerebbe a Sony circa 600 dollari a unità. Per questo secondo lui il prezzo della console sarà di 549 dollari, per la versione con disco, e di 499$, per la versione solo digitale. In caso contrario la multinazionale giapponese perderebbe molti soldi per ogni console venduta.

Purtroppo Dusk Golem non spiega com'è giunto a quella cifra, quindi il suo tweet lascia un po' il tempo che trova. Del resto Bloomberg, avallata dall'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX, aveva già pubblicato un resoconto sul presunto costo unitario di PS5, giungendo a una cifra completamente diversa: 460 dollari.

Sui prezzi della console c'è in realtà poco da dire. Golem non li spaccia come ottenuti da una soffiata, ma dice chiaramente che secondo lui PS5 avrà quei prezzi di vendita. Insomma, è una sua opinione che va presa in quanto tale.

In ogni caso, considerando anche i costi di imballaggio, distribuzione e marketing, è probabile che nel caso in cui PS5 costasse 499€, Sony finirebbe per venderla in perdita. Purtroppo la mossa potrebbe essersi resa inevitabile dopo l'annuncio dei prezzi di Xbox Series X e Series S, che hanno reso sconsigliabile puntare più in alto.