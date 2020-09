Steam: GreedFall e A Plague Tale Innocence tra i giochi di Focus Home in offerta

Fino al 14 settembre, cioè domani, l'intero catalogo di Focus Home Interactive è in saldo su Steam, con titoli quali A Plague Tale: Innocence e GreedFall venduti in forte sconto, per la gioia di chi li ha persi a prezzo pieno.

L'avventura narrativa di Asobo Studio è venduta 15,29€ invece di 44,99€, con uno sconto del 66%, mentre il gioco di ruolo di Spiders è venduto a 24,99€ invece di 49,99€, quindi con uno sconto del 50%.

Tra gli altri giochi in offerta, spiccano The Surge 2 scontato del 66% a 13,59€, Vampyr, scontato del 70% a 11,99€, Othercide, scontato del 25% a 26,24€. Ci sono anche titoli più vecchi, ma comunque molto validi, come Styx: Shards of Darkness, venduto con il 75% di sconto a 4,99€, oppure l'evocativo Seasons after Fall, venduto con il 75% di sconto a soli 2,49€.

Insomma, se avete perso qualcuno dei giochi di Focus Home Interactive, questa è l'occasione giusta per recuperarli e scoprire qualche perla nascosta. Se siete interessati, questa è la pagina di Steam con tutte le offerte.