Super Mario 3D All-Stars su Nintendo Switch, Nintendo Minute lo gioca in diretta

Kit Ellis e Krysta Yang, meglio conosciuti come il duo di Nintendo Minute, ha giocato in diretta a Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch, la raccolta di prossima uscita che comprende Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, realizzata per festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros. Trovate il video in testa alla notizia.

I tre giochi della raccolta Super Mario 3D All-Stars saranno sostanzialmente identici agli originali, ma gireranno a una risoluzione più alta e avranno un lettore musicale che consentirà di ascoltare i brani della colonna sonora autonomamente, anche con lo schermo della console spento.

La raccolta Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile nei negozi fisici e nel Nintendo eShop a partire dal 18 settembre 2020. Sarà in vendita fino al 31 marzo 2021. Quindi se volete averla, dovete sbrigarvi, altrimenti dovrete rivolgervi al mercato dell'usato dove probabilmente raggiungerà dei prezzi esorbitanti.