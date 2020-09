Godfall: annunciati i contenuti delle varie edizioni

Svelati i contenuti delle diverse edizioni di Godfall, che sarà acquistabile nella versione Standard, Deluxe o Ascendend, sia su PS5, di cui sarà uno dei titoli di lancio, sia su PC. Più precisamente quest'ultima versione è un'esclusiva di Epic Games Store.

La Standard Edition costerà 60$ e offrirà il gioco base e basta, la Deluxe Edition costerà 80$ e in più darà accesso alla prima espansione, mentre la Ascended Edition costerà 90$ e darà accesso ad alcuni contenuti cosmetici supplementari (skin per le Valorplate, uno scudo dorato, il titolo di Zodiac Knight nella Lobby, un pacco di armi dorate e una bandiera dorata). I contenuti saranno identici per entrambe le versioni di Godfall.

Infine, chiunque prenoterà il gioco, quindi a prescindere dall'edizione scelta, riceverà la spada di Zer0, proveniente direttamente da Borderlands, uno starter pack con vari oggetti bonus, le skin Chrome Silvermane, Phoenix e Greyhawk e una variante rossa per la valorplate Typhoon.

Per il resto vi ricordiamo che Godfall non ha ancora una data d'uscita. Probabilmente sarà disponibile il giorno stesso di PS5, si ipotizza verso fine novembre (aspettiamo però l'evento di mercoledì per dirlo).