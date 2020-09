Crash Bandicoot 4: It's About Time, una folle pubblicità mostra un Crash vero in giro per il Giappone

Crash Bandicoot 4: It's About Time sembra intenzionato a recuperare proprio lo spirito della serie originale, cosa che emerge anche da questa folle pubblicità nipponica girata dal vivo, che mostra un Crash vero in giro per il Giappone, intento a seminare vivacità e stranezze tra campagna e città.

Abbiamo visto qualcosa del genere già negli anni 90, quando la mascotte compariva in puro pelo sintetico reale in svariate situazioni della realtà quotidiana, nonché andare a urlare contro il quartier generale di Nintendo tanto per fare un po' di casino nel suo tipico stile, salvo poi essere portato via sconsolato dalle forze dell'ordine.

In questo caso la situazione è un po' più edulcorata ma non meno simpatica: Crash se ne va in giro per diverse ambientazioni, coinvolgendo passanti in corse e danze allucinanti. Tutto questo richiama la tradizione più classica della serie, cosa che Crash Bandicoot 4: It's About Time cerca di fare anche nella sua essenza più puramente inerente il gameplay.

Potremo averne un'idea molto più pratica a partire dal 16 settembre, quando la demo per PS4 e Xbox One verrà messa a disposizione da Activision per tutti coloro che hanno effettuato il preorder del gioco, consentendo di provare due livelli.

Tutte le ultime informazioni possono inoltre essere tratte leggendo la nuova anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time, incentrata sul nuovo personaggio giocabile di Tawna, che dovrebbe apportare alcune variazioni interessanti al gameplay classico della serie che, per il resto, sembra essersi evoluto ma rimanendo ancorato alle tradizioni.