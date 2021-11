Amouranth compra un 7-Eleven per 10 milioni: manovre finanziarie dalla star di Twitch

Amouranth, vera e propria star di Twitch con milioni di followers, sta recentemente dedicandosi ad acquisti apparentemente strani ma in verità molto mirati in maniera strategica per far funzionare al meglio le proprie finanze, dimostrando una certa scaltrezza, come nell'ultimo acquisto di un 7-Eleven da 10 milioni di dollari.

Nonostante sia diventata famosa per l'atteggiamento alquanto provocante mantenuto durante i suoi livestream sempre molto seguiti su Twitch, Amouranth dimostra di avere un notevole fiuto per gli affari e capacità imprenditoriali, come ha dimostrato di recente anche spiegando il suo piano di ritiro dai social.

Proprio all'interno di questo progetto si trova anche il nuovo acquisto milionario: una stazione 7-Eleven da 10 milioni di dollari, la cui collocazione precisa non è stata svelata ma che pare sia stata studiata in maniera molto attenta per rappresentare un investimento efficace.



Un punto vendita di tale tipo, infatti, si configura in maniera mista, sia come distributore di benzina che come supermarket di vario tipo, dunque è un investimento importante ma dal sicuro rendimento. Amouranth ha spiegato che tale acquisto non vuole essere una dimostrazione di ricchezza ma semplicemente la conseguenza di qualche calcolo: oltre a rappresentare investimenti con ritorni importanti, questi acquisti servono anche ad abbattere le tasse che la streamer deve pagare allo Stato, secondo le procedure standard della finanza in USA.

Insomma, Amouranth si rivela ancora una volta un personaggio alquanto sfaccettato, come dimostrato anche dal recente passaggio alla categoria animali dove ha spiegato la sua grande passione per i cavalli.