Animal Crossing: New Horizons e Super Mario Bros. in live alle 14.00 con Gabriella

Animal Crossing: New Horizons sarà protagonista alle 14.00 di una speciale live in compagnia di Gabriella, che ci illustrerà tutte le novità dell'aggiornamento realizzato per il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros..

L'atteso update 1.8 di Animal Crossing: New Horizons vede infatti il debutto nel gioco per Nintendo Switch di una serie di contenuti legati a Super Mario, nello specifico mobili e vestiti che è possibile ordinare tramite il Catalogo Nook.

Dopo aver scaricato l'ultimo aggiornamento gratuito, sia i giocatori dell'emisfero settentrionale sia quelli dell'emisfero meridionale potranno ordinare oggetti a tema Super Mario Bros. tramite il Catalogo Nook.

Animal Crossing: New Horizons, alcuni oggetti dell'aggiornamento dedicato a Super Mario. Da capi di vestiario e tappeti ad alcuni degli oggetti più familiari della serie Super Mario, c'è un'ampia gamma di sorprese che ti aspetta sulla tua isola! Tra tutti gli oggetti, vorremmo concentrarci sui tubi. Li puoi installare liberamente sulla tua isola e usarli per spostarti da un luogo all'altro! Per usare i tubi, installane almeno due sulla tua isola. Se ne collochi più di due, il luogo in cui emergerai verrà selezionato a caso.

Quando installi i tubi, ricorda di lasciare un po' di spazio intorno ad essi, per garantirne il corretto funzionamento. Puoi anche metterli dentro casa tua! Perché non provi a decorare la tua isola per farla assomigliare al Regno dei Funghi?

Animal Crossing: New Horizons, alcuni oggetti dell'aggiornamento dedicato a Super Mario.

Scopriremo insieme a Gabriella tutte queste novità, ma naturalmente ci aspettiamo la vostra partecipazione: scrivete qui nei commenti o, meglio, commentate in diretta sulla chat di Twitch per fornirci qualche spunto!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.