Retro Classix è la nuova linea che consente di giocare a dei coin op classici su PC

Data East e Ziggurat Interactive hanno lanciato la linea Retro Classix, che consente di giocare con dei coin op classici su PC in modo completamente legale. Alcuni dei titoli proposti erano già stati inclusi in alcune raccolte, mentre altri sono già stati lanciati in alcuni store console. Comunque sia questa è la prima volta che possono essere acquistati singolarmente su Steam, Humble Bundle Store e GoG.

I titoli disponibili sono:

Gate of Doom

Joe & Mac - Caveman Ninja

Two Crude

Express Raider

Bad Dudes vs. Dragon Ninja

Heavy Barrel

SRD - Super Real Darwin

Super BurgerTime

In generale sono tutti giochi ancora giocabilissimi. Essendo coin op sono molto difficili, quindi aspettatevi di sputare un bel po' di sangue per finirli. Il prezzo dei singoli giochi è di 5,69€, ma attualmente sono tutti in sconto lancio a 3,89€ su GoG e a 3,81€ su Steam e Humble Store. Da specificare che presto potremo giocare ad altri titoli della stessa linea, visto che Ziggurat ha parlato di "prima ondata" di giochi nel suo comunicato di lancio.

Come già specificato, potete trovare i titoli della linea Retro Classix su Steam, sulla home di GOG (c'è proprio la tab "Ziggurat - new arrivals") e su Humble Store