Anker Prime GaN 100W in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025, su Amazon Italia è disponibile in sconto il potente e compatto caricatore USB-C Anker Prime GaN da 100W , pensato per caricare rapidamente fino a tre dispositivi contemporaneamente. Il prezzo scende a 49,99€ invece di 79,99€, con un risparmio netto di 30€, pari al 38%. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo caricabatterie è perfetto per utenti che usano spesso più dispositivi contemporaneamente - come iPhone 16/16 Plus/Pro Max, MacBook, iPad, Galaxy S24/S23 e altri device USB-C - e desiderano un accessorio compatto e potente per casa, ufficio o viaggio.

Potenza e versatilità in formato tascabile

Il caricatore Anker Prime è dotato di due porte USB-C e una porta USB-A, in grado di gestire fino a 100W totali. Ogni porta USB-C può fornire 100W singolarmente, rendendolo ideale per ricaricare un MacBook Pro 14" fino al 50% in soli 30 minuti.

La ricarica 3 in 1

Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio), offre un'efficienza elevata in un formato compatto, riducendo calore e dimensioni. Le alette pieghevoli lo rendono perfetto da portare in tasca o in borsa, senza rischio di danneggiare altri oggetti.