Anker MagGo 622 Power Bank magnetico in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Per la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone una delle offerte più convenienti per chi cerca una batteria compatibile con iPhone: il Power Bank Anker MagGo 622 da 5000 mAh è disponibile a 23,99€ invece di 54,99€, con un risparmio netto di 31€, pari al 56%. Potete acquistarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Con oltre 10.000 recensioni positive e il riconoscimento come Scelta Amazon per "batteria magsafe iPhone", questo power bank è uno dei più apprezzati per chi possiede un iPhone 13, 14, 15 o 16.

Design sottile, supporto integrato e ricarica smart

Il Power Bank Anker 622 MagGo è progettato per essere sottile (12,8 mm) e compatto, perfetto da portare in tasca o in borsa. È dotato di supporto pieghevole integrato, che consente di tenere l'iPhone in posizione verticale per guardare video, fare videochiamate o scattare selfie mentre si ricarica.

Il powerbank di Anker

La ricarica è wireless e magnetica, grazie alla forte attrazione che blocca il telefono in posizione per un allineamento perfetto. Funziona tramite tecnologia Mini-Cell, che garantisce potenza in uno spazio ridotto, mantenendo alta l'efficienza.