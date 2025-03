La nuova interfaccia Xbox con Game Hubs si mostra in video in anteprima

Microsoft ha introdotto in queste ore una nuova interfaccia di Xbox attraverso il canale Alpha Skip-Ahead Ring, con alcuni video di questa e in particolare dei Game Hubs che sono già trapelati online, in attesa di una visione più chiara del nuovo software di sistema.

Si tratta di un redesign generale dell'interfaccia di Xbox che si distingue in particolare per questa riorganizzazione dei Game Hubs, ovvero una serie di informazioni specificamente dedicate ai giochi che compaiono all'utilizzo di questi, riportando numerosi dati e dettagli utili.

Alcuni esempi di come questo sistema appaia nella nuova versione dell'interfaccia Xbox sono visibili nel messaggio riportato su X dall'utente aRandomWiseGuy, visibile qui sotto, con la visualizzazione di diverse informazioni attraverso finestre specifiche.