Anno 1800 arriverà su Steam domani 8 dicembre 2022

Ubisoft ha fatto sapere che da domani 8 dicembre 2022 Anno 1800 sarà finalmente disponibile su Steam. Il giorno del lancio non è stato scelto a caso, perché coincide con quello del DLC New World Rising.

Quindi, oltre che nell'Ubisoft Store e nell'Epic Games Store, Anno 1800 sarà acquistabile anche dal negozio di Valve, per la gioia dei giocatori PC che non riescono a vivere senza.

Del resto Ubisoft recentemente ha fatto un'inversione a U completa rispetto alle sue politiche di distribuzione dei giochi PC, tornando in grande stile su Steam prima con Assassin's Creed Valhalla, attualmente tra i giochi più venduti della piattaforma, e ora con Anno 1800. Evidentemente il tentativo di attirare i giocatori verso altri negozi, più fruttuosi per la compagnia francese, non ha funzionato come sperato e, vista la crisi degli ultimi anni, si è optato per andare lì dove si trovano i giocatori.

Comunque sia, sempre riguardo a Anno 1800, il team di sviluppo ha annunciato che, visto il perdurare del successo del gioco, il supporto si protrarrà almeno per tutto il 2023. Nessun dettaglio è stato svelato in merito, ma immaginiamo che ciò significhi l'arrivo di nuovi contenuti, legati magari a un altro pass stagionale.