GTFO: un aggiornamento riporta online il primo Rundown in versione 2.0

10 Chambers ha annunciato a sorpresa la riedizione della Rundown 2.0 Infection per GTFO, con l'FPS horror a 4 giocatori in cooperativa che continua dunque ad arricchirsi, anche attraverso rielaborazioni delle Rundown uscite in precedenza.

Sviluppato dagli autori di Payday: The Heist e Payday 2, GTFO è uno sparatutto in prima persona dai toni horror e angoscianti, in cui la sopravvivenza si basa sulla capacità di comunicare, coordinarsi e contare i proiettili, lavorando in collaborazione tra giocatori.

GTFO, un'immagine della Rundown Infection 2.0

Anche questo è un gioco che si basa su un supporto continuativo da parte degli sviluppatori, e questo sta proseguendo in maniera piuttosto costante dal lancio.

A tale proposito, 10 Chambers ha annunciato il lancio di un nuovo programma che prevede la riedizione delle Rundown procedenti in forma completamente rielaborata, "2.0", per così dire.

"Il programma di riportare permanentemente tutti i Rundown precedenti di GTFO in modo alternativo procede come previsto. Si tratta di un'iniziativa speciale, poiché il Rundown Infection è stato il primo Rundown standalone che abbiamo rilasciato ed è diventato un'icona. Poiché non cancelliamo alcun contenuto quando ne aggiungiamo di nuovi, GTFO conta ora 26 spedizioni giocabili: è più grande che mai in termini di contenuti e continuerà a crescere per tutto il 2023", ha affermato Robin Björkell, direttore delle comunicazioni di 10 Chambers.

In ALT://Rundown 2.0 Infection, i prigionieri hanno il compito di recuperare una Hydro Stasis Unit (HSU) e di condurla attraverso un misterioso processo che coinvolge diverse macchine. Nel farlo, i giocatori acquisiranno informazioni sullo stato del mondo al di fuori dei sotterranei da incubo di GTFO.