Sega of America ha una nuova sede in California

Sega of America ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Irvine, in California, dove troveranno spazio gli uffici di Atlus e di Sega stessa, in un sforzo di potenziamento del supporto dei brand dell'editore giapponese, primo fra tutti quello Sonic.

Shuji Utsumi, il CEO di Sega, ha dichiarato che l'apertura di una nuova sede di Sega of America a Irvine rappresenta una nuova era per uno dei brand del mondo dei videogiochi più stimato. Ha poi aggiunto che: "Questo nuovo spazio aiuterà a promuovere e rafforzare una cultura orientata al lavoro di squadra e alla creatività che possa creare nuove storie e mondi per intrattenere i giocatori per generazioni."

Uno degli obiettivi della sede di Irvine sarà quello di facilitare le opportunità di media streaming per la squadra nordamericana.

Insomma, Sega vuole capitalizzare sugli ottimi risultati dei suoi brand, come il milione di copie vendute da Persona 5 Royal multipiattaforma.

Recentemente Sega ha lanciato Sonic Frontiers, che ha ricevuto un'accoglienza contrastante, ma nondimeno sembra aver fatto dei buoni numeri globalmente, trovando oltretutto un'ampia comunità disposta a supportarlo.