Annunciato Loulan: The Cursed Sand per PS5 e PC, è un action GDR dal PlayStation China Hero Project

Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5 e PC , con uscita prevista su Steam ed Epic Games Store. Al momento non è stata comunicata una finestra di lancio precisa, ma possiamo farci un'idea del progetto grazie ai primi dettagli, alle immagini e al trailer ufficiale condivisi dal team di sviluppo, che trovate qui sotto.

ChillyRoom ha annunciato ufficialmente Loulan: The Cursed Sand , action RPG con visuale isometrica presentato inizialmente nel 2024 semplicemente come "Loulan", e parte del programma d'incubazione PlayStation China Hero Project .

Nei panni di un guerriero maledetto

Ambientato lungo l'antica Via della Seta, nelle regioni occidentali della Cina, Loulan: The Cursed Sand racconta una tragica storia d'amore: quella di una guardia reale esiliata e maledetta, che nel caos della guerra cerca di tornare nel regno caduto di Loulan per ritrovare la sua amata principessa.

Il protagonista è un guerriero scheletrico noto come "La Sabbia Maledetta", capace di manipolare la sabbia per esplorare ambienti, risolvere enigmi e scatenare potenti tecniche contro orde di nemici. Durante l'avventura, potrà trasformarsi liberamente tra forma ossea e forma sabbiosa, ciascuna con stili di combattimento e interazioni narrative distinti.

Come mostrato nel trailer, il gioco propone scontri intensi contro nemici d'élite e boss colossali, pensati per mettere alla prova riflessi e padronanza del sistema di gioco. Il mondo, ispirato al leggendario regno perduto di Loulan, si presenta come un universo fantasy ricco di atmosfera, con regioni diverse e livelli realizzati a mano.

Che ne pensate di questo primo assaggio di Loulan: The Cursed Sand? Il gioco vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.