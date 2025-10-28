8

Annunciato Loulan: The Cursed Sand per PS5 e PC, è un action GDR dal PlayStation China Hero Project

Loulan: The Cursed Sand è un nuovo action GDR con visuale isometrica in arrivo su PS5 e PC grazie al PlayStation China Hero Project.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/10/2025
Artwork ufficiale di Loulan: The Cursed Sand

ChillyRoom ha annunciato ufficialmente Loulan: The Cursed Sand, action RPG con visuale isometrica presentato inizialmente nel 2024 semplicemente come "Loulan", e parte del programma d'incubazione PlayStation China Hero Project.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5 e PC, con uscita prevista su Steam ed Epic Games Store. Al momento non è stata comunicata una finestra di lancio precisa, ma possiamo farci un'idea del progetto grazie ai primi dettagli, alle immagini e al trailer ufficiale condivisi dal team di sviluppo, che trovate qui sotto.

Nei panni di un guerriero maledetto

Ambientato lungo l'antica Via della Seta, nelle regioni occidentali della Cina, Loulan: The Cursed Sand racconta una tragica storia d'amore: quella di una guardia reale esiliata e maledetta, che nel caos della guerra cerca di tornare nel regno caduto di Loulan per ritrovare la sua amata principessa.

PlayStation China Hero Project svela tre nuovi giochi in esclusiva console PS5, i dettagli e i trailer PlayStation China Hero Project svela tre nuovi giochi in esclusiva console PS5, i dettagli e i trailer

Il protagonista è un guerriero scheletrico noto come "La Sabbia Maledetta", capace di manipolare la sabbia per esplorare ambienti, risolvere enigmi e scatenare potenti tecniche contro orde di nemici. Durante l'avventura, potrà trasformarsi liberamente tra forma ossea e forma sabbiosa, ciascuna con stili di combattimento e interazioni narrative distinti.

Come mostrato nel trailer, il gioco propone scontri intensi contro nemici d'élite e boss colossali, pensati per mettere alla prova riflessi e padronanza del sistema di gioco. Il mondo, ispirato al leggendario regno perduto di Loulan, si presenta come un universo fantasy ricco di atmosfera, con regioni diverse e livelli realizzati a mano.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+2
Immagine
Immagine

Che ne pensate di questo primo assaggio di Loulan: The Cursed Sand? Il gioco vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

