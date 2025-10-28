Il crossover di Fortnite con I Simpson è stato confermato e ha una data ufficiale

Dopo giorni di indiscrezioni, teorie e leak, Epic Games ha finalmente confermato il crossover tra Fortnite e I Simpson, fissando l'appuntamento per il 1° novembre alle ore 16:00 italiane.
La conferma è arrivata tramite un post sui social e un teaser trailer che vede protagonisti Kang e Kodos, i celebri alieni della serie animata, intenti a invadere l'Isola della Battaglia Reale. I due sono stati avvistati anche in-game mentre i giocatori sorvolano la mappa a bordo del classico bus volante, come mostrato nel filmato qui sotto.
Si combatterà tra le strade di Springfield?
Oltre al teaser trailer, Epic Games non ha svelato ulteriori dettagli sul crossover con I Simpson, ma a questo punto possiamo ipotizzare che buona parte delle informazioni trapelate in precedenza sono vere. Se confermati, i leak parlavano di un Pass Battaglia dedicato che permetterà ai giocatori di sbloccare e vestire i panni di vari personaggi della serie animata americana, tra cui Homer, Marge, Ned Flanders e Bart, nonché una serie di oggetti per la personalizzazione a tema, come spray, emote e alianti.
Non solo, pare che l'Isola della Battaglia Reale subirà una profonda trasformazione per ospitare alcune delle location più iconiche di Springfield ricreate in cel-shading, tra cui la via Evergreen Terrace (dove abita la famiglia Simpson), la centrale nucleare, la villa di mister Burns e molte altre ancora.