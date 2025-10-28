Il crossover di Fortnite con I Simpson è stato confermato e ha una data ufficiale

Dopo giorni di indiscrezioni, teorie e leak, Epic Games ha finalmente confermato il crossover tra Fortnite e I Simpson, fissando l'appuntamento per il 1° novembre alle ore 16:00 italiane.

La conferma è arrivata tramite un post sui social e un teaser trailer che vede protagonisti Kang e Kodos, i celebri alieni della serie animata, intenti a invadere l'Isola della Battaglia Reale. I due sono stati avvistati anche in-game mentre i giocatori sorvolano la mappa a bordo del classico bus volante, come mostrato nel filmato qui sotto.