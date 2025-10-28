Annunciato Bully Online, una mod del classico di Rockstar Games per giocare in multiplayer

Il progetto è stato presentato con un trailer e un messaggio dell'autore SWEGTA, che anticipa le principali caratteristiche: risse a volontà, esplorazione libera delle ambientazioni con altri giocatori, mini-giochi e modalità multiplayer di vario tipo, tra cui anche corse con i kart.

Un mix tra mini-giochi, roaming e gioco di ruolo

Stando alle informazioni condivise dall'autore, Bully Online è un mix tra mini-giochi, roaming libero e gioco di ruolo. Ad esempio, questa variante del gioco include un sistema di inventario che permette ai giocatori di guadagnare denaro completando obiettivi secondari, mini-giochi e scambiando oggetti, che poi possono essere investiti per acquistare case, armi, veicoli e molto altro ancora.

Non mancano anche una serie di modalità sviluppate dagli autori, come ad esempio Rat Wars, una sorta sparatutto deathmatch in cui impersoniamo dei topi armati di pistole e fucili. Sono stati aggiunti anche dei veicoli personalizzati, come dei carrelli per la spesa, per cimentarsi in spericolate gare multiplayer.

Insomma, si tratta di un lavoro mastodontico che trasuda la passione degli autori e che sicuramente vale la pena di tenere d'occhio nei prossimo mesi. Attualmente la mod è ancora in fase di sviluppo, ma l'accesso anticipato è previsto per dicembre per chi supporta il progetto su Ko-fi, con alcuni vantaggi esclusivi come contenuti dietro le quinte, priorità nei server e una fotocamera digitale in-game. Il lancio globale è invece programmato per il 2026.