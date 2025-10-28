0

Apple iPad con chip A16 e 128 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo l'iPad con chip A16 al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare il 13%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/10/2025
Su Amazon è disponibile l'iPad con chip A16 a 339 € rispetto al prezzo consigliato di 389 €, permettendovi di risparmiare il 13%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'iPad

Si tratta in questo caso della versione da 128 GB nel colore argento. Troviamo il display da 11" Liquid Retina e il chip A16 che vi permetterà di spingere al massimo le prestazioni, mentre la batteria offre un'autonomia di un giorno intero. La tecnologia True Tone regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce, in modo da non affaticare gli occhi.

È presente anche il Touch ID integrato nel tasto superiore, mentre lato connettività il Wi-Fi 6 consente di accedere rapidamente ai file, fare upload e download veloci, nonché guardare in streaming i vostri programmi preferiti.

