Annunciato The Jackbox Naughty Pack, il party game per adulti con “divertimento zozzo”

Il lancio del Naughty Pack è previsto per il mese di settembre al prezzo di 21,69 euro , con la raccolta che sarà disponibile su tutte le piattaformi principali, quindi Nitnendo Switch, console PlayStation e Xbox e PC (via Steam).

Jackbox Games ha presentato The Jackbox Naughty Pack , una raccolta di tre titoli che si rivolgono a un pubblico adulto che mira a offrire " un po' di buon divertimento zozzo ", almeno stando allo slogan mostrato nel primo trailer ufficiale in italiano, che trovate qui sotto.

I tre minigiochi “per adulti” di The Jackbox Naughty Pack

Dalle prime informazini ufficiali, apprendiamo che The Jackbox Naughty Pack raccoglie tre mini-giochi pensati per un pubblico adulto e che supportano il multiplayer con 3 - 8 giocatori.

"Fakin' It All Night Long" è un gioco di deduzione sociale, dove ogni giocatore ha un compito segreto ad eccezione del "Faker", che dovrà mimetizzarsi e non farsi scoprire dagli altri. L'obiettivo dunque sarà smascherare il bugiardo della situazione, che a sua volta dovrà fare di tutto per portare a termine il suo obiettivo senza farsi scoprire.

In "Dirty Drawful" i giocatori avranno dei soggetti da disegnare, con gli altri che dovranno provare a indovinare di cosa si tratta. Rispetto alla versione standard di questo mini-gioco, stavolta ci saranno "suggerimenti piccanti" e "i vostri disegni saranno spaventosi ed eccitanti allo stesso tempo".

Ultimo, ma non per importanza, "Let me Finish" è un gioco di dibattito che sfida i concorrenti con domande di natura filosofica come "Dov'è il sedere della cassetta della posta?" e "Come si eccita questo avocado?".