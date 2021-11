Apple AirPods Pro 2021: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, con custodia di ricarica

L'Early Black Friday 2021 continua ad avanzare e su Amazon è ora disponibile una nuova offerta per un paio di Apple AirPods Pro 2021 con custodia di ricarica MagSafe. Lo sconto è di 60€, ovvero del 22%.

Il prezzo pieno è 279€. Quello odierno è uno degli sconti migliori di sempre per un paio di Apple AirPods Pro 2021. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, le Apple AirPods Pro 2021 dispongono di cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti completamente nella musica, ma anche di una modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te. Dispone anche di audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale, e di EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. È resistente ad acqua e sudore. L'autonomia con una sola carica è di 4.5 ore, che diventano 24 con la custodia.

