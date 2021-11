Animal Crossing: New Horizons si aggiorna con la patch 2.0.1, corregge alcuni problemi

Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un nuovo aggiornamento con l'arrivo della patch 2.0.1 che porta con sé soprattutto diverse correzioni per il celebre gioco su Nintendo Switch, recentemente espanso con il suo primo DLC e un update gratuito di grosso calibro.

Come abbiamo visto, Animal Crossing: New Horizons ha da poco ricevuto la sua prima espansione, nella forma del pacchetto Happy Home Paradise che è stato accolto con grande entusiasmo.

Per maggiori informazioni al riguardo, vi rimandiamo al nostro speciale in cui Gabriella Giliberti dimostra come Happy Home Paradise sia come un gioco tutto nuovo.

Contemporaneamente, il titolo ha ricevuto anche un grosso aggiornamento gratuito con l'update 2.0, di cui abbiamo anche uno speciale sulle 5 novità dell'update che ci piacciono di più. In mezzo a tutte queste belle novità c'erano comunque anche diversi problemi da risolvere, con molti di questi che dovrebbero essere stati sistemati grazie alla patch 2.0.1, di cui vediamo alcuni elementi.

Trovate tutte le note complete della patch a questo indirizzo sul sito ufficiale Nintendo, mentre riportiamo qui le più interessanti. Tra queste, sono stati sistemati alcuni problemi che potevano occorrere se si chiedeva di rimodellare una casa mentre le porte dell'aeroporto erano aperte, un problema con l'oggetto bacchetta di Kiki e Lala che compariva erroneamente come "non in vendita", un problema con la mancata comparsa del set di oggetti coconut juice e frozen-treat e altri inconvenienti con scomparsa o mancato utilizzo di alcuni oggetti.

Per quanto riguarda il DLC Happy Home Paradise, la patch corregge alcuni elementi anche di questo, tra un errore utilizzando gli amico e alcuni inconvenienti con fiori e piante. In particolare, corregge un problema di maggiore rilevanza che consentiva di procedere nel gioco senza progettare la scuola, laddove questo passaggio è invece necessario.

Nel caso siate incappati in questo bug e abbiate il salvataggio posto dopo il passaggio in questione senza aver rimodellato la scuola, Nintendo suggerisce di completare uno o due lavori ancora e poi l'evento di rimodernamento della scuola dovrebbe ricomparire.