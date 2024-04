Apple iPhone 15 Pro Max da 512 GB cala di nuovo al prezzo minimo storico su Amazon

Apple iPhone 15 Pro Max da 512 GB è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 1739€.

Apple iPhone 15 Pro Max

I contenuti della confezione

Lo smartphone Apple iPhone 15 Pro Max propone uno schermo di tipo Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion: la frequenza di aggiornamento è fino a 120 Hz. Inoltre, dispone della funzione display always-on che mostra le ultime novità senza nemmeno doverlo toccare e di Dynamic Island, per mostrare gli avvisi in tempo reale in modo nuovo.

Questo modello usa il moderno chip A17 Pro, con un sistema di fotocamere Pro da 48 MP con teleobiettivo 5x. Ricordiamo che il connettore è USB-C, invece del vecchio Lightning: il cavo è incluso con la confezione.