Apple Magic Keyboard: offerta Amazon del Black Friday 2021, per iPad Pro 3° e 4° generazione

Per il Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un'Apple Magic Keyboard, compatibile con iPad Pro di 3° e 4° generazione. Lo sconto segnalato è di 210€, ovvero del 53%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo device Apple è 399€. Nelle ultime settimane il prezzo effettivo era 363€ e in precedenza era stato messo più volte in offerta per periodi limitatissimi (poche ore) intorno ai 200€. Ora, si trova al proprio minimo storico. È venduto e spedito da Amazon.

Apple Magic Keyboard dispone anche di un trackpad, di una porta USB-C per la ricarica, ha i tasti retroilluminati e protegge l'iPad su entrambi i lati. È compatibile con i modelli di iPad Pro 12.9 pollici (3° e 4° generazione). Si aggancia magneticamente e ha un design a inclinazione libera che permette di trovare l'angolazione preferita, per una visione ottimale.

Apple Magic Keyboard

