Area F2 chiude i battenti, Ubisoft vince contro il clone di Rainbow Six: Siege

Area F2 chiude i battenti: il mobile game sviluppato da Qookka Games si arrende dopo le minacce legali di Ubisoft, che riteneva il gioco troppo simile a Rainbow Six: Siege.

In effetti le somiglianze fra i due titoli sono innegabili, come riportato nella recensione di Area F2: lo sparatutto disponibile gratis per i terminali iOS e Android provava appunto a tradurre quel tipo di esperienza in ambito mobile, attingendo alle stesse meccaniche del blockbuster Ubisoft.

Con due differenti modalità e quattro mappe, i giocatori potevano operare all'interno di due squadre attaccando e difendendo la posizione a turno: nel primo caso l'obiettivo era quello di accedere a un edificio utilizzando anche droni e cavi, nel secondo caso bisognava invece guardarsi dalle irruzioni.

Come recita il comunicato del team di sviluppo di Area F2, il gioco verrà rimosso dagli store oggi alle 14.00, ora italiana. Gli utenti che hanno effettuato microtransazioni potranno ricevere un rimborso attraverso l'App Store o il Google Play Store.

È chiaro ed evidente che questo tipo di epilogo aprirà le porte a ulteriori, eventuali rivendicazioni riguardanti prodotti ritenuti troppo simili ad altri. Il che è buffo, se consideriamo che questo tipo di fenomeno fa parte da sempre del mercato videoludico.

Well. I guess that's how this all ends then.

That being said, Area F2 was fairly impressive overall and continues to show there is growing opportunity for core game experiences to work on mobile just like Fortnite / COD Mobile etc... https://t.co/KWuy8KvtLJ pic.twitter.com/UEbiDlLUyi