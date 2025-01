Arrivano i Co-Host virtuali AI, annunciato l'Intelligent Streaming Assistant di Streamlabs

Al CES 2025, Streamlabs, NVIDIA e Inworld AI hanno presentato l'Intelligent Streaming Assistant, una soluzione innovativa progettata per rivoluzionare l'esperienza dello streaming live. Questo assistente virtuale è in grado di combinare commenti dinamici sul gameplay, supporto tecnico e personalizzazione degli avatar, offrendo un'esperienza interattiva completamente nuova. Tra le sue capacità principali, spicca la possibilità di commentare in tempo reale ciò che avviene nei giochi, come Fortnite, evidenziando momenti salienti e rispondendo alle interazioni del pubblico in modo contestuale.

Tante funzioni gestite con facilità La gestione del flusso di lavoro è uno degli aspetti più interessanti dell'assistente. È capace di eseguire automaticamente operazioni come la creazione di clip, il cambio di scene o la pubblicazione in chat. Inoltre, grazie alla funzione di comandi vocali, gli streamer possono avviare o terminare la diretta, silenziare fonti audio e attivare replay senza dover interrompere il flusso della trasmissione. La personalizzazione gioca un ruolo chiave: gli utenti possono scegliere tra vari avatar e adattarli al proprio stile, sia per l'aspetto che per la personalità. L'Intelligent Streaming Assistant è reso possibile dalla collaborazione tra Streamlabs, NVIDIA e Inworld AI. Il motore cognitivo fornito da Inworld AI consente all'assistente di analizzare e reagire agli eventi del gameplay, mentre NVIDIA garantisce prestazioni fluide attraverso i suoi processori grafici GeForce RTX. Grazie alla tecnologia NVIDIA ACE, l'assistente può elaborare eventi con bassa latenza, assicurando un'interazione naturale e reattiva. Streamlabs, infine, fornisce l'infrastruttura necessaria per integrare facilmente l'assistente con la propria piattaforma.