Il nuovo video di NVIDIA su DLSS 4 e ray tracing mostra anche del gameplay inedito di DOOM: The Dark Ages

In occasione del CES 2025, NVIDIA ha sfoderato diverse novità molto interessanti sul fronte videoludico, come la tecnologia DLSS 4 con ray tracing applicato, il cui trailer di presentazione mostra anche un breve frammento di gameplay inedito di DOOM: The Dark Ages .

Frammenti inediti del nuovo DOOM

Dopo un'introduzione con parti di demo tecniche, elaborate per mostrare le meraviglie del ray tracing, parte un montaggio con alcune scene di giochi particolarmente attesi.

A partire dal minuto 0:10 possiamo dunque vedere un breve frammento di DOOM: The Dark Ages, piuttosto breve ma significativo in quanto mostra elementi che non erano visibili nel trailer di presentazione precedente.

A seguire vediamo anche un pezzo del trailer di presentazione di The Witcher 4, altro titolo che evidentemente sfrutterà le tecnologie in questione, e frammenti di gameplay da Indiana Jones e L'Antico Cerchio, che davvero risplende su tecnologia NVIDIA RTX, come possiamo vedere in questo trailer.

Si tratta di titoli in grado di sfruttare in maniera molto convincente le tecnologie grafiche offerte da NVIDIA, come risulta evidente dal trailer.