Annunciato il Like a Dragon Direct, con tante novità su Pirate Yakuza in Hawaii

L'editore giapponese Sega e lo studio di sviluppo RGG Studio hanno annunciato il Like a Dragon Direct , in cui daranno nuove informazioni su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , il prossimo capitolo della serie Like a Dragon / Yakuza. Si terrà il 9 gennaio alle ore 5pm GMT / 6pm CET / 9am Pacific / 12pm Eastern.

Nuovi dettagli

Come detto, il Like a Dragon Direct sarà incentrato su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, in uscita il 21 febbraio 2025, in un mese davvero contingentato di nuovi giochi potenzialmente di altissimo livello.

In particolare, lo stream darà aggiornamenti sulle caratteristiche già svelate e permetterà di dare uno sguardo a delle caratteristiche ancora segrete, per quella che si annuncia come un'avventura piratesca davvero sopra le righe.

Per il resto, non sono state fornite altre informazioni. Staremo a vedere quali saranno i contenuti di questo direct.

In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Goro Majima, un ex-yakuza decisamente noto agli appassionati della serie, si ritrova improvvisamente naufrago su di un'isola remota del Pacifico. Non ricordandosi nemmeno il suo nome, salpa alla ricerca di indizi sui suoi ricordi perduti, accompagnato da un ragazzino di nome Noah, colui che gli ha salvato la vita. In breve tempo, i due si trovano coinvolti in un conflitto per un tesoro leggendario tra criminali corrotti, pirati moderni e altri furfanti.