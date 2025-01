Sony ha presentato un concept sulla tecnologia di intrattenimento del futuro con un The Last of Us "immersivo"

In sostanza, si tratta di una sorta di immersione all'interno del gioco, che viene proiettato in un ampio locale consentendo così agli utenti di calarsi completamente all'interno dell'azione.

Come potete vedere nel trailer riportato qui sotto, si tratta di una soluzione ancora al livello concettuale ma in termini di visione risulta molto interessante, anche perché la tecnologia per realizzarla è praticamente già disponibile e i progetti sono in corso.

In occasione del CES 2025, Sony ha presentato un interessante concept di quella che potrebbe essere una tecnologia di intrattenimento del futuro , utilizzando peraltro una versione di The Last of Us "immersiva" , che consentirebbe agli utenti di entrare completamente all'interno del gioco.

Una sorta di evoluzione del videogioco standard

È un concept per una tecnologia cosiddetta LBE (location-based Entertainment) che sfrutta dispositivi proprietari di Sony come i pannelli Crystal LED, sistemi di diffusione audio ambientali, feedback aptici, odori ed effetti atmosferici per immergere totalmente nel mondo di gioco.

In questo caso, il titolo scelto è The Last of Us Parte 2, con una proiezione a 360 gradi che fa provare l'azione in prima persona.

Neil Druckmann stesso ha presentato questa particolare esperienza, che vede una fedele ricostruzione dell'ambientazione di Seattle tratta da The Last of Us Parte II. L'idea di Sony è utilizzare le proprietà intellettuali in possesso della compagnia per creare varie esperienze di questo tipo.

Queste potrebbero confluire all'interno di Wonderverse, un locale di Chicago specializzato in intrattenimento LBE che ospita già esperienze simili su Unharted e Ghostbusters e presto potrebbe ricevere anche una stanza a tema The Last of Us Parte 2.