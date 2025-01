NVIDIA ACE ora crea personaggi alleati e nemici IA: vediamo in che giochi saranno usati già quest'anno

Saranno utilizzati in vari giochi , ad esempio all'interno di PUGB e saranno i vostri compagni di team. L'arrivo è previsto per il 2025. Naraka: Bladepoint otterrà invece alleati IA nel marzo 2025 su mobile e più avanti nell'anno nella versione PC. Saranno presenti anche in inZOI, il gioco in stile The Sims di Krafton. All'interno di MIR5 (MMORPG free to play coreano) invece l'IA di ACE sarà usata per creare un boss, Asterion.

Al CES 2025, Nvidia ha presentato una versione evoluta dei suoi personaggi " ACE ", in precedenza pensati per gestire conversazioni nei giochi col supporto dell'IA generativa e ora invece divenuti "personaggi videoludici autonomi".

Come funziona NVIDIA ACE nei giochi

Nvidia afferma che i personaggi ACE possono utilizzare l'intelligenza artificiale per "percepire, pianificare e agire come i giocatori umani", secondo quanto detto su un post sul blog. "Grazie all'intelligenza artificiale generativa, ACE permetterà di creare mondi di gioco vivi e dinamici, con compagni che comprendono e supportano gli obiettivi dei giocatori e nemici che si adattano dinamicamente alle tattiche dei giocatori".

I personaggi sono dotati di "piccoli modelli linguistici (SLM)" che sono "in grado di pianificare a ritmi simili a quelli umane, necessari per prendere decisioni realistiche", nonché di "SLM multimodali per la visione e l'ascolto che consentono ai personaggi dell'IA di sentire le indicazioni audio e percepire l'ambiente circostante".

Per quanto riguarda il funzionamento in PUBG, sarà possibile collaborare con il "PUBG Ally", che Nvidia e l'editore di PUBG Krafton definiscono il "primo personaggio co-giocabile (Co-Playable Character, CPC in breve) al mondo". L'alleato sarà in grado di "comunicare utilizzando il gergo specifico del gioco, fornire raccomandazioni strategiche in tempo reale, trovare e condividere bottini, guidare veicoli e combattere altri giocatori umani utilizzando l'ampio arsenale di armi del gioco", afferma Nvidia.

In Naraka Bladepoint invece "i compagni di squadra IA potenziati da NVIDIA ACE possono unirsi al vostro gruppo e combattere al vostro fianco, trovandovi gli oggetti specifici di cui avete bisogno, scambiando l'equipaggiamento, offrendovi suggerimenti sulle abilità da sbloccare ed eseguendo mosse che vi aiuteranno a raggiungere la vittoria".

In inZOI, i CPC saranno chiamati "Smart Zoi che adattano dinamicamente i loro comportamenti in base alle loro caratteristiche e alla situazione in cui si trovano, dando vita a personaggi diversi e personalizzati."

MIR5 proporrà invece il boss Asterion, che "utilizza un sistema di risposta dell'IA che gli permette di analizzare le abilità del giocatore e di ricordare le battaglie passate, rendendo ogni scontro con i boss una sfida unica per il giocatore."

Ricordiamo che la prima versione di NVIDIA ACE era stata presentata nel 2023.