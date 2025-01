Steam Deck presto riceverà l'app nativa di GeForce Now, con supporto fino a 4K e 60 fps

Come forse saprete, già ora è possibile usufruire di GeForce Now su Steam Deck tramite browser, il tutto facilitato anche da uno script realizzato dalla stessa NVIDIA. Detto questo, l'app nativa in arrivo dovrebbe garantire una fruizione del servizio ancora più semplice e immediata .

Tra le tante novità annunciate da NVIDIA durante il corso del CES 2025 di Las Vegas, ce n'è anche una che potrebbe far piacere ai possessori di Steam Deck , dato che la compagnia ha svelato l'arrivo dell'app nativa del servizio di cloud gaming GeForce Now per la handheld di Valve durante il corso del 2025.

Fino a 4K e 60 fps con HDR attivo o 1440p e 120 fps

Più nello specifico, NVIDIA afferma che tramite l'app nativa per Steam Deck sarà possibile utilizzare GeForce Now per giocare in streaming tramite cloud ai giochi acquistati, con il catalogo che ora conta circa 2.100 titoli compatibili, con prestazioni sensibilmente maggiori rispetto a quelle offerte dall'hardware base. I miglioramenti in termini di prestazioni saranno visibili sia in modalità portatile che collegando il device a uno schermo, con la possibilità di raggiungere fino a una risoluzione 4K a 60 fps o a 1440p a 120 fps con HDR attivo.

GeForce Now, inoltre, permette di accedere agli stessi benefici di una GPU RTX, fino alla 4080, incluso l'upscaling con DLSS 3 e la tecnologia NVIDIA Reflex per ridurre la latenza. In aggiunta, dato che parliamo di un servizio tramite cloud, il carico sul processore dell'handheld viene ridotto, il che porta a una maggiore durata della batteria rispetto all'utilizzo con l'hardware nativo.

Come accennato in apertura, il lancio dell'app nativa di GeForce NOW per Steam Deck è in programma durante il corso del 2025, ma nel frattempo è sempre valido il processo d'installazione del servizio in formato beta disponibile sul sito ufficiale di NVIDIA, a questo indirizzo. Rimanendo in tema, durante il CES 2025 la compagnia ha finalmente svelato prezzi e dettagli della nuove GPU RTX 5090, 5080 e 5070 e delle migliorie del DLSS 4, che ora include la nuova tecnologia Multi Frame Generation.