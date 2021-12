Assassin's Creed Crossover Stories: nuovo teaser video condiviso dal profilo italiano del gioco

Il profilo Twitter italiano di Assassin's Creed ha condiviso un teaser video che suggerisce qualcosa legato alle Crossover Stories della saga. Potete vedere il filmato qui sotto.

Il video qui sopra è titolato semplicemente "AC Teaser.mp4". Il tweet riporta solo la parola "Randvi", il nome usato da Eivor per riferirsi a Kassandra. Il filmato, per sé, mostra alcuni ambienti di gioco e si conclude con le parole "dove sono?". I fan hanno riconosciuto la voce e hanno svelato che appartiene alla doppiatrice di Layla, il personaggio moderno presente sia in Assassin's Creed Odyssey che in Valhalla.

Layla ha vissuto i ricordi sia di Kassandra che di Eivor e ha probabilmente un ruolo più grande da giocare nella serie al di fuori di questi due personaggi. Una nota che è stata aggiunta come parte della storia del crossover Assassin's Creed Valhalla evidenzia questa possibilità ed è per questo che i fan credono che questo teaser sia legato ad altri contenuti crossover, e non agli aggiornamenti che i due giochi ha ricevuto questo mese.

Va però detto che questo teaser è disponibile da più di 24 ore sul profilo italiano, ma non su quello inglese principale. Sembra strano che Assassin's Creed si affidi a un account regionale per condividere un teaser di nuovi contenuti. È quindi più credibile che questo teaser sia legato ai contenuti già pubblicati e che, essendo rimasto inutilizzato, sia stato pubblicato dal profilo italiano senza una ragione particolare.