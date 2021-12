Deep Rock Galactic, trailer di lancio su PS5 e PS4 per l'FPS di Ghost Ship Games

Deep Rock Galactic sarà disponibile dal 4 gennaio anche su PS5 e PS4, gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

Come detto, il gioco farà parte della line-up di PlayStation Plus per il mese di gennaio 2022, dunque il suo debutto sulle piattaforme Sony avverrà appunto in forma gratuita, o comunque senza spese aggiuntive, per chi è iscritto al servizio.

Nella recensione di Deep Rock Galactic abbiamo parlato di come questo sparatutto sia davvero ben fatto, specie laddove si affronti l'esperienza in cooperativa insieme agli amici.

"Deep Rock Galactic è il classico titolo che giocato da soli rende una frazione di quanto non faccia in cooperativa", ha infatti scritto nell'articolo il nostro Simone Tagliaferri. "L'intero gioco è stato pensato per favorire il gioco di squadra."