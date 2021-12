Bioshock 4 sarà solo next-gen e niente esclusiva PS5, stando a un curriculum

Bioshock 4 sarà un titolo solo next-gen e non sarà un'esclusiva PS5, come precedentemente vociferato. Le informazioni sono state desunte da un curriculum di un membro di Cloud Chamber, il team di sviluppo, che ha svolto il ruolo di Principal Systems Engineer.

Per solo next-gen, si intende che uscirà probabilmente solo su PC, PS5 e Xbox Series X e S. Quindi niente versioni PS4 o Xbox One. È proprio il testo del curriculum a specificare le console su cui lo vedremo, visto che parla di "Supporto alle piattaforme PS5 / XSX".

Per la questione esclusiva, il fatto che venga specificata anche la console di Microsoft esclude che lo sia, a meno che nei prossimi mesi Sony e Take-Two non stringano un qualche accordo. Niente è impossibile, ma attualmente le poche informazioni di prima mano riguardanti Bioshock 4 parlano esplicitamente di un gioco multipiattaforma, quindi tale va considerato. Quando poi ci saranno comunicazioni ufficiali in merito, ci regoleremo di conseguenza.

Per il resto il curriculum contiene solo informazioni note, come il fatto che Bioshock 4 sia sviluppato usando l'Unreal Engine 5 (lo sviluppo è iniziato sul 4 e sta proseguendo sulla nuova versione).

Stando a una fuga di notizie proveniente dal database di GeForce Now, Bioshock 4 potrebbe uscire nel 2022, anche se non ci sono certezze in merito. L'importante è che renda onore ai suoi predecessori. Il resto conta poco.