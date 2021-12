Assassin's Creed Crossover Stories: il passato e il futuro della serie Ubisoft?

In entrambe le quest ritroviamo Kassandra: se non riuscite a spiegarvi come sia possibile, è meglio che torniate a dedicarvi al completamento della campagna (e dei DLC) di Assassin's Creed Odyssey onde evitare clamorosi spoiler che tuttavia ci risultano inevitabili per mettere in piedi il discorso che vogliamo fare circa il passato e il futuro di Assassin's Creed nelle Crossover Stories .

Assassin's Creed Crossover Stories rappresenta, molto probabilmente, un inedito videoludico. Parliamo, infatti, di un pacchetto associato a un unico nome, ma che in realtà va a indicare due aggiornamenti distinti e separati, uno per Assassin's Creed Odyssey e uno per Assassin's Creed Valhalla, contenenti altrettante missioni gratuite: "Chi trova un amico trova un tesoro" e "Un incontro voluto dal fato".

Kassandra è in effetti una vera e propria viaggiatrice del tempo , resa immortale dal suo stesso sangue e dal bastone di Ermete Trismegisto. Ha dunque vissuto tutti i periodi storici affrontati nella serie di Assassin's Creed, con la possibilità di influenzare gli eventi in qualche modo, di muoversi nell'ombra o di interagire con i più celebri protagonisti del franchise, come accade appunto con Eivor.

Volendo muovere una critica alla missione gratuita di Assassin's Creed Odyssey, si può dire che in questo caso non si verifica alcun crossover propriamente detto, se non ciò che accade nella scena post-credit (ebbene sì, c'è una scena post-credit) e restituisce un'idea di ciò che gli sviluppatori potrebbero fare con questo personaggio, le cui avventure cominciano nel 432 avanti Cristo e terminano nel 2020.

L'avventura si rivela godibile e sfaccettata, in particolar modo se avete la possibilità di giocarla utilizzando un salvataggio a metà campagna e dunque un personaggio non ancora potentissimo , specie considerando che da un certo punto in poi dovremo fare a meno delle abilità speciali di Kassandra e finanche del suo occhio dell'aquila, affidandoci dunque solo all'equipaggiamento e alla prontezza di riflessi per sopravvivere a scontri discretamente impegnativi.

Nel tentativo di smuovere la loro amica dal torpore in cui da troppo tempo si culla, i due la coinvolgono in una caccia al tesoro chiedendole di trovare una serie di indizi e quindi il prezioso forziere che li renderà ricchi: si tratta di una messinscena, che però a quanto pare ha un concreto fondo di verità visto che anche un gruppo di spietati pirati sta cercando qualcosa sull'isola.

Lasciatasi convincere dalla prospettiva di un periodo più o meno lungo di riposo assoluto , in cui tirare il fiato rispetto alle battaglie e alle estenuanti ricerche per dedicarsi soltanto al sole, al vino e alle feste, la guerriera spartana accetta l'invito e parte, ma viene raggiunta alcuni mesi dopo da Barnaba ed Erodoto, preoccupati per lei.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Crossover Stories, Kassandra ed Eivor

Nel caso della missione gratuita di Assassin's Creed Valhalla (recensione) i requisiti sono un pochino più stringenti, nel senso che bisogna aver completato almeno le prime esperienze oniriche presso la capanna di Valka in quel di Ravensthorpe per poter accedere al nuovo contenuto. Sul molo incontreremo una donna in cerca di aiuto: gli abitanti dell'isola di Skye sembrano impazziti da quando è arrivata una guerriera che secondo la veggente potrebbe essere Randvi.

Eivor parte immediatamente per scoprire come stanno davvero le cose, ma non è Randvi quella con cui si trova a combattere dopo essere giunto sull'isola, bensì Kassandra. I due si affrontano in maniera feroce e lo scontro è assolutamente spettacolare, ma inspiegabilmente non giocabile: dovremo limitarci ad assistere allo scambio di colpi e all'inevitabile chiarimento fra i due protagonisti di Assassin's Creed.

Assassin's Creed Crossover Stories, Eivor alle prese con l'esplorazione dell'isola di Skye

In questo caso il crossover è dunque effettivo, ma la missione in sé risulta breve e piuttosto lineare: non dovremo far altro che trovare una serie di frammenti per poter aprire una porta e lì scoprire finalmente cosa abbia fatto impazzire le persone, cercando un modo per sventare la minaccia. Peraltro cimentarsi con la quest con un personaggio completamente sviluppato trasforma tutti i combattimenti in una banale passeggiata.

Lato fanservice non c'è dubbio che la collaborazione fra Eivor e Kassandra abbia un suo perché, e in tal senso è difficile rimanere insoddisfatti dal loro incontro: prima avversari, poi alleati e infine amici, i due personaggi si comportano in maniera coerente con il proprio vissuto e il doppiaggio in italiano valorizza ulteriormente il tutto, ma avremmo preferito un contenuto di più ampio respiro.