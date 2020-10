Assassin's Creed Valhalla: le dimensioni dell'installazione sembrano essere ridotte

Stando a quanto riportato dall'Xbox Store, l'installazione di Assassin's Creed Valhalla è davvero ridotta: 50,01 GB. Si tratta di una quantità di spazio ben sotto dagli attuali standard dei tripla A. Ad esempio Red Dead Redemption 2 su Xbox One occupa il doppio, mentre Call of Duty: Warzone ha ormai ampiamente superato i 100GB (su PC viaggia ben oltre i 200).

Va specificato che mai come di questi tempi lo spazio occupato potrebbe differire enormemente da piattaforma a piattaforma. L'Xbox Store stesso non specifica se lo spazio d'installazione di Assassin's Creed Valhalla sia lo stesso per tutte le console della famiglia Xbox. In questo caso conviene quindi attendere le indicazioni relative ai singoli sistemi prima di cantare vittoria.

Un'altra ipotesi è che i 50,01 GB siano l'installazione minima. Su Xbox Series X e S Assassin's Creed Valhalla dovrebbe vantare texture più grosse e l'applicazione del ray tracing, che potrebbero far crescere sensibilmente le dimensioni dell'installazione. Che sia possibile decidere di installare solo alcuni elementi? Ubisoft non ha annunciato niente in merito, ma la cosa non è da escludersi a priori. Lo stesso potrebbe avvenire anche su PS4 e PS5.

Ultima ipotesi: Ubisoft ha lavorato per ridurre tutte le ridondanze nelle risorse ed è riuscita effettivamente a contenere lo spazio occupato dal gioco su tutti i sistemi. Sarebbe lo scenario migliore, indubbiamente.