Call of Duty: Warzone le lobby private potrebbero arrivare presto

Secondo gli ultimi rumor, le lobby private potrebbero arrivare a breve in Call of Duty: Warzone. Alcuni giocatori, infatti, sono stati in grado di entrare in uno speciale menù che gli ha consentito di creare partite private popolate da soli amici.

Si tratta di un'opzione piuttosto comune tra gli sparatutto online, come per esempio lo stesso Call of Duty: Modern Warfare, ma potrebbe essere la prima volta che un simile concetto viene proposto all'interno di un battle royale.

I primi ad aver trovato questi nuovi menù sono stati GlitchHunterz e Waffle212121212 che sono riusciti a forzare il menù di gioco e a imbastire una partita da 24 giocatori.

Il principale vantaggio della partite private è quello di avere maggiore controllo su molte variabili, come per esempio la salute massima, la rigenerazione della salute, la possibilità di resuscitare i compagni di squadra e persino la capacità di posizionare le armi su di alcune superfici.

Non è ancora chiaro il numero minimo e massimo di partecipanti, ma al momento non si possono riempire i server con bot. Per questo motivo bisognerà sempre avere un buon bacino di amici dal quale attingere. Anche perché server dedicati potrebbero reggere fino a 150 giocatori alla volta.

Le partite private possono essere utilizzate per diversi motivi, come tornei privati o per esplorare con calma la mappa per cercare easter egg o altri eventi in-game senza troppe pressioni o interruzioni.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe come opzione?