Assetto Corsa 2 in uscita nel 2024 dice 505 Games, 12 milioni di copie per il primo

Assetto Corsa 2 è stato annunciato, sebbene in forma non propriamente esplicita, da 505 Games e Kunos Simulazioni, con un periodo d'uscita già previsto per il 2024, dunque ancora decisamente lontano.

Nel frattempo, tuttavia, il primo Assetto Corsa proseguirà il suo percorso e sembra proprio che si sia rivelata una vera e propria sleeper hit: secondo quanto riferito dal publisher 505 Games, il gioco ha venduto 12 milioni di copie in tutto il mondo e sui diversi formati in cui è stato messo a disposizione, ovvero PC, PS4 e Xbox One.

In un recente report interno della compagnia, pubblicato nelle ore scorse, è emerso che Assetto Corsa nelle sue varie versioni ha generato 100 milioni di euro in vendite, con un rapporto di maggioranza a favore del capitolo originale rispetto ad Assetto Corsa Competizione.

Assetto Corsa 2, o quale sarà il suo nome, dovrebbe arrivare nel 2024 secondo un documento di 505 Games

Tuttavia, l'informazione forse ancora più interessante che emerge dalla slide distribuita nel corso della conferenza, riportata qui sopra, è il fatto che una nuova "versione" sia in sviluppo presso Kunos Simulazioni, con uscita prevista per il 2024. Si prospetta dunque un'attesa lunga, ma che implica anche un grande lavoro di evoluzione in corso presso il team, a quanto pare.

Il gioco viene definito solo "seconda versione", cosa che fa pensare a un Assetto Corsa 2 vero e proprio, sebbene non sia esclusa una progressione di altro tipo per la serie. Peraltro, come successo con l'originale, è possibile che inizialmente sia prevista solo l'uscita su PC con conversioni su console successive, dunque nel caso PS5 e Xbox Series X|S dovrebbero aspettare ancora di più per una propria versione della simulazione automobilistica.

È inoltre possibile che Assetto Corsa 2 possa essere sviluppato su Unreal Engine 5, visti i precedenti: l'originale è stato sviluppato su un engine custom da parte di Kunos Simulazioni, passata poi definitivamente ad Unreal Engine 4 con Assetto Corsa Competizione. Considerando i tempi previsti, è probabile che Assetto Corsa 2 possa essere sviluppato sulla nuova versione dell'engine di Epic Games.

Proprio di recente, Lamborghini ha annuncia la 2° stagione dell'evento eSport di Assetto Corsa, The Real Race.