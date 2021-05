Unreal Engine 5: la demo Valley of the Ancient va su PS5 e Xbox Series X a 30 fps

Unreal Engine 5 sembra comportarsi molto bene sia su PS5 che su Xbox Series X e in una recente intervista di Gamespot a Epic Games è emerso che la famosa demo Valley of the Ancient va a 30 fps su entrambe le piattaforme.

Il frame-rate non è dunque il massimo, ma la qualità grafica della demo è impressionante e il fatto che possa mantenersi sui 30 fps stabili su entrambe le console è una buona notizia per i nuovi hardware. Questo, almeno, è quanto riferito dal technical designer Chance Ivey e dal VP of engineering Nick Penwarden, intervistati per l'occasione.

La demo Valley of the Ancient di Unreal Engine 5 è stata distribuita al pubblico

D'altra parte, sapevamo già che la demo di Unreal Engine 5 girava a 30 fps e con risoluzione dinamica su PS5 all'epoca della presentazione, ma già il fatto che raggiunga praticamente le stesse performance su Xbox Series X, almeno per quanto riguarda il frame-rate, è una novità visto che Epic Games ha sempre parlato soltanto di PS5.

L'intervista è giunta in occasione del rilascio pubblico di Valley of the Ancient, che può essere provato anche su PC sebbene abbia delle notevoli dimensioni da gestire. "Sarà scaricabile per tutti e potrà essere provata. La demo gira a 30 fps sia su PS5 che su Xbox Series X, vogliamo puntare alle console di nuova generazione per vedere come potranno essere i giochi next gen con questa tecnologia".

Considerando che la demo era stata presentata come strettamente legata all'hardware di PS5 e in particolare al suo SSD, tanto da sembrare impossibile da riprodurre su altri hardware, almeno secondo quanto riferito da Tim Sweeney ed Epic Games in un primo momento, gli sviluppi della questione sono decisamente interessanti, visto che ora si parla di standard omogeneo su PS5 e Xbox Series X, oltre ad aver rilasciato la medesima demo su PC.