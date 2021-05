Unreal Engine 5: la demo Valley Of The Ancient è pesantissima, ma possiamo guardarla in video

La demo Valley Of The Ancient dell'Unreal Engine 5 è molto pesante da scaricare, ma volendo possiamo guardarla in video, così da compensare. Nonostante la brevità dell'esperienza (si parla di pochi minuti per vedere tutto ciò che c'è da vedere), per installarla avrete bisogno di quasi 100 GB di spazio sull'hard disk (meglio un SSD), nonché di 32 GB di ram per farla andare. Sicuramente è un bel vedere, ma immaginate quanto spazio di immagazzinamento dati occuperebbe un intero videogioco con asset grafici della stessa qualità.

Comunque sia è un ottimo modo per valutare le potenzialità dell'Unreal Engine 5 e le ultime tecnologie introdotte da Epic Games nel suo engine, che vi ricordiamo essere scaricabile liberamente da tutti. Per chi volesse imparare a usarlo, Epic Games mette a disposizione molti tutorial gratuiti, che non svelano tutti i trucchi, ma quantomeno sono un buon inizio.

Considerate che l'Unreal Engine 5 è ancora in accesso anticipato, quindi utilizzandolo aspettatevi molti bug e problemi che saranno risolti con il passare del tempo e il rilascio di nuove versioni, un po' quello che è successo con l'Unreal Engine 4.