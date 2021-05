Fable verrà mostrato all'E3 2021? Sviluppatore fa emergere il rumor, poi chiarisce

Fable all'E3 2021 è una speranza di molti, con praticamente tutti gli utenti Xbox che sperano di vedere il nuovo gioco Playground Games per Xbox Series X e Series S e la voce sulla sua presenza aveva iniziato a dare notevoli speranze, visto che era emersa da uno sviluppatore che ha lavorato al progetto, ma poi la questione è stata chiarita un po' meglio.

Il tutto è partito dall'utente Twitter TonyArt, che è verificato come artist che ha lavorato a Fable in collaborazione con Playground Games e più recentemente fondatore del team Crystal Tears Studio. O meglio, da una sbagliata interpretazione di quanto riferito dal grafico in questione, visto che le sue parole sembrano essere state alquanto travisate.

Inizialmente, da una risposta a un utente che chiedeva informazioni su Fable è emersa la voce di corridoio che voleva il gioco in questione presente all'E3 2021 come parte della conferenza congiunta di Microsoft e Bethesda il 13 giugno, ma sembra che le cose non stiano proprio così. "Sono onorato di essere finito su Reddit ma vorrei chiarire che non ho mai detto che Playground mostrerà una build del gioco presto o che sarà presente all'E3, sono tutte cose che sono state parafrasate da quanto ho riferito", ha scritto TonyArt, per chiarire.

"Tutto quello che ho detto a un fan è che dovrebbe davvero essere esaltato perché ho visto di persona la build attuale di Fable e non vedo l'ora che anche i fan possano vederla, una volta che Playground sarà pronta a mostrarla, perché adoro quello che sono riusciti a fare", ha spiegato su Twitter.



"Non ho mai confermato una presentazione a breve e non ho mai detto che sarà presente all'E3, inoltre voglio riferire che non ho informazioni su quando avverrà la presentazione". Insomma, un po' di rumore per nulla, ma se non altro sembra esserci la conferma che Fable sta venendo su molto bene, a detta di chi ha visto veramente il gioco in azione.

Per il momento, al di là del primo teaser trailer, sappiamo solo che Fable è sviluppato sull'engine ForzaTech di Turn 10. In ogni caso, non chiudiamo completamente la porta alla possibilità che Fable venga effettivamente mostrato all'E3 2021, visto che anche questa non è propriamente una smentita assoluta sulla sua presenza.