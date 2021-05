PS5 ha "giochi sconvolgenti" in arrivo prima del previsto, secondo Imran Khan

PS5 sembra abbia altri titoli di grosso calibro in arrivo presto, forse nel corso del 2021, in base a quanto riferito da Imran Khan, giornalista e insider che si è dimostrato solitamente affidabile specialmente sulle questioni relative a PlayStation, secondo cui ci sono "giochi sconvolgenti" in arrivo prima del previsto sulla console Sony.

Durante una trasmissione video sul canale Twitch di Fanbyte Media, Khan ha riferito di essere in possesso di alcune informazioni che non possono essere divulgate al pubblico, ma ha assicurato che ci sono giochi molto grossi in arrivo nei prossimi mesi per PS5. Alla domanda su quando potremo vedere questi titoli, l'ex-editor di Game Informer non ha potuto rispondere in maniera chiara ma ha posto l'accento sull'importanza dei titoli in questione.

Non c'è solo Horizon Forbidden West nel prossimo futuro di PS5, ma anche altri giochi da "mascella a terra"

"Non posso rispondere con precisione, ma posso dire solo che potrebbero essere più vicini di quanto si possa pensare", ha affermato Khan. "Ci sono giochi nel prossimo futuro che sono davvero molto, molto, molto belli. E anche in qualche modo da mascella a terra, direi", ha affermato.

Oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West e God of War, sembra dunque che ci siano altri titoli davvero di alto profilo in arrivo su PS5 nei prossimi mesi e forse anche all'interno del 2021 che non sono ancora stati annunciati.

Da notare come non sia chiaro se Khan si riferisca a "presto" intendendo la loro uscita o semplicemente la presentazione, cosa forse più probabile. A questo punto attendiamo eventuali rivelazioni nel corso dell'E3 2021 da parte dei singoli publisher (considerando che Sony non sarà presente ufficialmente all'interno della fiera) oppure negli eventi dell'estate videoludica come la Summer Game Fest.