Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia, trailer annuncia il ritorno dei galli più amati

L'editore francese Microids ha annunciato con un trailer Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia, picchiaduro con visuale dall'altro che segna il ritorno dei galli più amati di sempre nel mondo dei videogiochi. La serie ormai conta molti capitoli, dopo il recente Asterix & Obelix: Slap The All! e la trilogia XXL (per non contare tutti i giochi usciti in passato).

Vediamo anche qualche immagine di Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Quest'autunno, Asterix e Obelix partiranno infatti per un nuovo viaggio attraverso l'Hibernia, l'antica Irlanda, per una serie di memorabili risse in cui saranno permessi anche sporchi trucchi... come per esempio menare i nemici anche con delle botti (piene)! Per la prima volta, il gioco sarà giocabile in solitaria e in cooperativa fino a 4 giocatori. Anche i romani che si dicono più coraggiosi dovranno tenersi stretto l'elmo!

È il 50 aC. La Gallia è interamente occupata dai Romani. Tutta? No, perché un piccolo villaggio di irriducibili Galli resiste ora e sempre all'invasore. E proprio ai più famosi guerrieri di quel villaggio che arriva una richiesta di aiuto dall'Hibernia: Keratina, la figlia del capo Whiskitonix, chiama Asterix e Obelix in soccorso per sconfiggere l'invasione romana e riconquistare il prezioso ariete d'oro del padre. Una missione da vivere senza esclusione di colpi...infatti i giocatori dovranno farsi largo a suon di pugni ma anche utilizzando tutti gli oggetti a portata di mano! I nostri due Galli potranno anche contare sul loro saggio druido Panoramix, che sembra abbia una nuova ricetta di pozione magica potenziata!

Risvegliate il Gallo che è in voi grazie a questa nuovissima esplosiva avventura top-down dei vostri Galli preferiti. Azione, rompicapi da risolvere, esplorazione e tanti oggetti da raccogliere per un'avventura unica nel suo genere, saporita come uno stufato di cinghiale!

Il viaggio attraverso l'Hibernia si snoda in sei capitoli, ognuno dei quali è ricco di romani da prendere a schiaffi e oggetti da collezionare. Siate creativi! Più stili di combo e oggetti diversi utilizzerete durante i combattimenti, più grandi saranno le sorprese! Certo, un colpo con un barile è un'ottima idea, ma perché non provare anche con un ceppo d'albero?

L'unione fa la forza! Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia offrirà una modalità co-op fino a quattro giocatori sullo stesso schermo!

Per Tutatis, Sono Pazzi Questi Galli!

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia è stato annunciato per PC, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Sviluppato da Osome Studios, uscirà nell'autunno 2022, in data ancora da destinarsi.